Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, похвасталась формами на стуле

Звезда не упускает возможности похвастаться своей гордостью в одном белье, пишет Politeka.net. Так, на одном из последних фото красотка предстала в соблазнительном нижнем белье, которое казалось невидимым.

Модель присела на стул, повернувшись к фотографу полубоком. Звезда была в черном бикини и лифчике. Маленький лифчик с кружевом хорошо смотрелся на груди красотки, а тонкие лямки оплели спинку модели.

Крохотные, почти невидимые трусики, запрятались между ягодицам. Кортес натянула тонкие лямки выше бедер, засветив сверкающее украшение трусиков.

Красивая пятая точка, тонка талия, упругий живот и накаченные ножки - тело просто восхитительно.

Красотка распустила длинные волнистые волосы, засветив круглое колечко в ухе.

За 14 часов пост собрал более 55 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети поразились совершенству форм и засыпали модель комплиментами, которых она достойна на 100%.

"Вот это огонь", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Сьюзи Кортес покорила внешностью в разных купальниках и не только на видео. Так, на одних из кадров звезда прошлась по пляжу в маленьком купальнике. Сверху красотка накинула прозрачный шлейф, который развивался по ветру.

Верхняя часть подчеркнула пышную грудь знаменитости, а также позволила полюбоваться неприкрытым прессом.

Напомним, Сьюзи Кортес была в белье из веревочек и сеточки, а образ дополнила туфлями на большом каблуке. Модель стала в позе собачки на кровати, демонстрируя идеальный "орешек", на котором невозможно увидеть трусики.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в крохотном белье позволила снять себя сзади

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