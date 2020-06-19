Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц, показала жаркие формы

На фото красотка позирует в белых трусиках, а бюстгальтер решила не надевать. Образ Кортес дополнила пушистой накидкой, соблазнительно оседлав спинку кровати. Сьюзи позировала в профиль, показывая идеальный загар на пятой точке. Девушка дополнила образ стильными серьгами, а сама закрыла глаза от удовольствия, устроив фурор. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Божественно Шикарная Королева", "Удачи Знойная Моя Королева", "Шикарно", "Прекрасно", "Прошу, продолжай".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала нереальный ракурс соблазна.

На фото красотка позирует в огромных кожаных сапогах. Больше Сьюзи ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой. Грудь Кортес тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортез покорила идеальными формами на новом соблазнительном фото.

На фото горячая красотка сидит на стуле спиной к зрителю. Из одежды на Кортез лишь черное нижнее белье, от которого видны только тонкие ремешки. Модель решила наглядно продемонстрировать, за что получила свой титул, поэтому акцент на фото сделан явно на ее пятой точке.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила настоящую жару на кровати

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц сладко выгнулась в дерзкой сеточке

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц сняла с себя все лишнее, блеснув "бриллиантами"



