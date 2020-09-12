Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои ягодицы, в этот раз решила показать другую часть тела, которой сильно гордится

Так, звезда появилась полностью обнаженной, лишь одна деталь прикрывала самое интимное, пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что Сьюзи постоянно публикует жаркие фото, благодаря которым число ее подписчиков с каждым днем только растет. Сейчас на ее страницу подписаны 2,4 миллиона человек.

На указанном фото звезда позировала у окна держа у лица руку с перчаткой для бокса. Обнаженная красотка смотрела сквозь жалюзи, приоткрыв губы.

На груди звезды были приклеены две наклейки в виде крестиков.

Завершили образ макияж и две игривые косички.

"Привет, ребята!!!...", - написала Кортес.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от увиденного и засыпали модель комплиментами, которых она достойна.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала на пляже примеряя на себя откровенные купальники. Звезда на видео предстала в крохотном бикини и мини-шортах. Маленький купальник держался на бретельках, обвивших шею Кортес.

Мини-шорты выглядели очень соблазнительно благодаря откровенному крою, оголяющем главную гордость звезды - упругие ягодицы.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес решила поделиться снимком, который уже почти перешел границы приличия. На кадре она позировала полностью обнаженной, а самое интересное место она решила прикрыть "запретный плодом", который, к сожалению, только и увидели ее поклонники.

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