Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул за самые красивые ягодицы, показала себя, поигравшись перед камерой

На кадрах красотка показалась в футболке и без штанов. Сьюзи дополнила образ стильными сапогами. Кортес прошлась, а потом начала задирать футболку, показывая желтое бикини. Волосы модель оставила распущены, делая кадры еще более жаркими. После этого красотка показалась уже в кожаном наряде из веревочек, который практически не прикрыл пышную грудь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку.

Фанаты посмотрели видео почти 80 тысяч раз и написали комментарии:

"Да, моя любовь", "Mi amor", "Прекрасная", "О, Боже", "Замечательно", "Красивая и потраченная впустую чувственность", "Вкусная мамочка", "Всегда кошка", "Это сердце красоты", "Ты идеальная Сьюзи", "С этой рубашкой просто бомба", "Кллас я влюбилась на тебя", "Божественные сердечные поцелуи".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес похвасталась формами на стуле.

Модель присела на стул, повернувшись к фотографу полубоком. Звезда была в черном бикини и лифчике. Маленький лифчик с кружевом хорошо смотрелся на груди красотки, а тонкие лямки оплели спинку модели. Крохотные, почти невидимые трусики, запрятались между ягодицам.

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