Молодша сестра української співачки Світлани Лободи, Ксенія показала нове фото, яке нікого не залишило байдужим

Як передає Politeka.net, зараз 28-річна красуня відпочиває на морському узбережжі і регулярно ділиться свіжими фотографіями на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото сестра Лободи була одягнена в яскраво-рожевий купальник. У кадр потрапила тільки верхня його частина, так як дівчина знімала себе самостійно. Образ відпочиваючої красуня доповнила великим солом'яним капелюхом і рожевими сонцезахисними окулярами у формі котячого ока.

"Красивим здається все, на що дивишся з любов'ю», - загадково підписала фото дівчина.

Як відомо, Ксенія-молодша сестра популярної української співачки Світлани Лободи. Їй 28 років. Нещодавно красуня вийшла заміж за українського бізнесмена. Шанувальники вважають, що вона сильно схожа на сестру.

За дві години фотознімок набрав майже 600 лайків і кілька коментарів.

"Так, точно! А зараз Ксюша дивиться на своє власне відображення на екрані смартфона! Така красива! Просто клас! 😊 », "Прикольно", - висловилися користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ксенія Лобода відзначила 28-й день народження. На честь свята красуня поділилася в мережі спокусливим фото, на якому позувала в червоній, трохи приспущеній сукні, з "повітряними" рукавами і поясом у вигляді корсета. Дівчина виглядала дуже щасливою.

До цього Ксенія поділилася кадрами з відпочинку, на яких позувала в леопардовому купальнику, зверху якого одягла прозору чорну накидку. Дівчина сиділа на диванчику на тлі моря. Вона сховала обличчя за сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному ТОПі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

Також Politeka писала, що сестра Лободи в золотій сукні затьмарила співачку, Брежнєва не встояла: "вогонь, Світлана відпочиває!".