Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, приміряла новий зухвалий образ

Цього разу смаглява модель приміряла нюдовий костюм, якому похвалилася в підземній парковці. Через надмірну худорлявість Альону часто критикують в мережі, при цьому сама дівчина заявляє, що це її звична вага і вона вважає його нормальним. Цей раз не став винятком.

Обтягуючий топ і велосипедки темних "бруднуватих" відтінків підкреслили фігуру Омович і продемонстрували, наскільки стрункою і худорлявою вона виглядає. Дівчина володіє незвичайною зовнішністю, тому сотні коментарів на її адресу не змусили чекати.

«1/2/3? 😈 Дуже подобаються це забарвлення Yeezy 🔥в @girlish__shop дуже великий вибір взуття 🙌 🏻 Я залипла на цей магазин смотрю P. S. дивлюся на ці фотки, і серце кров'ю обливається за худі кинуте на підлогу😅», - пише омович.

Ось що пишуть користувачі Instagram:

"Альона, помилка😉 перцем обливається" « " форми просто бомба❤», «Estas muy delgada😢», «краще не вставай ,коли ти стоїш здається що у тебе рахітизм», «а у Вас хлопець є? 😅 ", "So damn beautiful ❤️", " дуже складно не погодитися, що з кожним фото ти все красивіше і красивіше❤️», «Jolie et sexy🤪 🤪 😜», - пишуть користувачі.

Також модель показала себе в незвичайному образі. На фото красуня позувала в чорному костюмі з великими розрізами.

Волосся у красуні були розпущені, а образ Омович доповнила короною. У дівчини було велике декольте, яке ледве вмістило пишний бюст. Також можна оцінити і ідеальні ніжки красуні, адже розрізи були вище стегна.

При цьому Олена також вразила видом на відпочинку.

На фото Омович позувала в білизні на кріслі. Зірка спокусливо вигнулася і задерла одну ногу, демонструючи ідеальну талію. На тлі можна побачити панорамне вікно і море, що зробило кадр максимально спекотним і літнім. Олена залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери

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