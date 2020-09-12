Актриса Анастасія Заворотнюк з'явилася зі своїм чоловіком, Петром Чернишовим, обнімаючись

Вказане фото опублікували на одній зі сторінок, присвячених актрисі, пише Politeka.net. Це архівний знімок, на якому квітуча артистка позує з букетом троянд зі своїм красенем-чоловіком.

Обидва були одягнені в білі сорочки і піджаки. Щаслива Анастасія притулилася до чоловіка і широко посміхнулася. Чернишов також сіяв від щастя.

Автори поста розповіли, що 12 вересня цього року Анастасія і Петро відсвяткували 12-ту річницю весілля.

"Зустріти людину, яка повністю розділить з тобою життя, яких би випробувань воно не приготувало, безцінно. Так сталося, що за останній час вам довелося повністю поміняти уклад життя, звички, думки, прагнення. І тим важливіше бачити, що в цій ситуації ви стали один одному ще дорожче і потрібніше", - йдеться в повідомленні.

Автори відзначають, що любов цієї пари - це їх сила і подарунок.

"Нехай вона знову і знову береже вас і веде через всі негаразди, нехай принесе вам ще багато теплих, світлих, радісних моментів", - побажали творці групи.

За чотири години пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Люди приєднувалися до привітань.

"Така світла пара!!! Ми всією сім'єю вас дуже сильно любимо❤️ милуємося вами, радіємо за вас і переживаємо разом з вами, нехай переживань стає менше, а щасливих днів дуже і дуже багато! Ви створені один для одного! Будьте здорові, будьте щасливі! Бережіть один одного❤️ вітаємо!!!", "Бідна Настя, чому ти ((...", - написали одні з фанаток.- написала одна з фанаток.

Варто відзначити, що дане фото було опубліковано й на офіційній сторінці актриси в сторіз. Це перша публікація з квітня.

Нагадаємо вже тривалий час обговорюється стан Анастасії Заворотнюк, яка, за чутками, хвора на рак.

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