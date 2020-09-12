Актриса Анастасия Заворотнюк появилась со своим мужем, Петром Чернышевым, в обнимку

Указанное фото опубликовали на одной из страниц, посвященных актрисе, пишет Politeka.net. Это архивный снимок, на котором цветущая артистка позирует с букетом роз со своим красавцем-мужем.

Оба были одеты в белые рубашки и пиджаки. Счастливая Анастасия прижалась к супругу и широко улыбнулась. Чернышов также сеял от счастья.

Авторы поста рассказали, что 12 сентября этого года Анастасия и Петр отпраздновали 12-ю годовщину свадьбы.

"Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что любовь этой пары - это их сила и подарок.

"Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов", - пожелали создатели группы.

За четыре часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Люди присоединялись к поздравлениям.

"Такая светлая пара!!! Мы всей семьей вас очень сильно любим❤️ любуемся вами, радуемся за вас и переживаем вместе с вами, пусть переживаний становится меньше, а счастливых дней очень и очень много! Вы созданы друг для друга! Будьте здоровы, будьте счастливы! Берегите друг друга❤️ поздравляем!!!", "Бедная Настя, почему ты((...",- написали одни из фанаток.

Стоит отметить, что данное фото было опубликовано и на официальной странице актрисы в сториз. Это первая публикация с апреля.

Напомним уже продолжительное время обсуждается состояние Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, больна раком.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

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