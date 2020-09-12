Український хореограф Влад Яма показав чуттєві фото зі своєю дружиною Ліліаною

Спільні чорно-білі фотографії знаменитість оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, пише Politeka.net

Як відомо, Яма в шлюбі зі своєю дружиною майже 6 років і судячи з нової публікації, їх почуття з роками лише міцніють, що говорить про те, що справжня любов існує.

Пара частенько ділиться спільними фото, де виставляє свої почуття напоказ, тим самим справляючи незабутнє враження на фоловерів.

Цього разу танцюрист знімав на телефон. Він був одягнений в піджак, а його дружина пригорнула до нього в костюмі Єви. Щоб не засвітити зайве, хореограф виставив руку вперед, тим самим як би прикриваючи оголене тіло Лілії.

Користувачів мережі зворушили такі чуттєві фотографії. Про це вони висловилися в коментарях.

"Хороший бро🔥", "сексі пара», «скільки пристрасті в очах🔥 🔥 🔥», "вау", - пишуть в мережі.

Не так давно ми писали, що дружина українського хореографа Влада Ями Лілія показала себе і розповіла про кінець літа.

На фото Ліля показала себе в сукні з чорним верхом і великим декольте і прозорою спідницею. Зірка спокусливо вигнулася, показуючи ідеальні вигини перед об'єктивом камери. Яма залишила волосся розпущеним і посміхалася.

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