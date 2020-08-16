38-летний украинский танцор и хореограф Влад Яма поинтересовался у фанатов, нравится ли им его новый образ

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал с очень серьезным выражением лица, в образе "ботаника".

Так, Яма нацепил на нос очки и на лоб повязку. Также на нем был розовый пиджак и рубашка с зеленым воротником.

"Как вам образ, красотули?..😇 Пишите🤗", - спросил танцор.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать преобразившегося Яму. Стоит отметить, что многие посмеялись с шуточного образа звезды.

"Краш 😻"

"Крутой образ 🤠😉"

"Вы очаровательны всегда"

"Очки зачетные👏"

"Хахаххх это незабываемо😆"

"Стиль. Мода. Пафос.😍🔥"

"Хочется спросить: «Как пройти в библиотеку?»))"

"Спрашивали? Отвечаем. Как для комика, который смешит публику, да. Но не для Вас, Влад. Этот образ не показывает Ваш стиль, он явно содран у другой медийной личности))) У Вас есть свой прекрасный стиль))"

"Пи*ец,кто Вас одевает?"

"🤣классно' сразу и не узнала 👍"

Ранее мы сообщали, Яма рассказал, что схлестнется с певицей Натальей Могилевской в новом состязании.

«Теперь мы играем в разных командах. Соперничать с @nataliya_mogilevskaya в шоу «Маскарад» я буду с огромным удовольствием. Несмотря на то, что опыта и мудрости у нее немного больше, я не собираюсь поддаваться, пусть даже такой хорошей и успешной женщине», - написал он в своем Инстаграм.

Пользователи моментально отреагировали на пост кумира, в предвкушении яркого батла: «Это будет битва ТИТАНОВ», «Вы суперовые», «Ура) Настало время, когда Могилевская появилась в вашем профиле», «Готовьтесь, Влад, разнесет вас Наталья разнесет», «Ждём с нетерпением😍😍😍. Могилевская выглядит сногшибательно».

Напомним, Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".

Как сообщала Politeka.net, знойная жена Влада Ямы сразила наповал летним образом без белья: "Просто магическая".