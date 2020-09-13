Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала принади в бікіні

Фанати зірки в одній з відповідних сторінок розмістили архівні знімки знаменитості, пише Politeka.net.

На фото постала Кайлі багато років тому. Зірка була в крихітному бікіні на тонких бретельках, яке підкреслило її груди - дуже жарко.

Принади тут ще не вражають своїми обсягами і скромно сховалися під ліфчиком.

Також красуня одягла довгу спідницю з великим вирізом, з якого виглядали стрункі ніжки.

Модель заплела неакуратну косу з довгого темного волосся. Неслухняні пасма вона забрала за вушко.

На руці зірки блищав браслет.

Кайлі посміхалася, склавши руки перед собою, ніби маючи намір щось зловити.

Автори поста відзначили, що модель найкраща.

За 11 годин пост зібрав всього понад 40 лайків і жодного коментаря, адже група ще несильно популярна.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в тілесному боді з великими вирізами, які оголили її знамениту п'яту точку.

Модель розпустила довге волосся з укладкою, а на її обличчі можна помітити неяскравий макіяж.

Груди обох спокусливо випирали з тісного ліфчика.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер була в срібному топі і джинсах. Кайлі залишила волосся розпущеним, а образ доповнила стильним макіяжем. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи пишні груди в величезному декольте. Також на фото можна оцінити і плоский животик красуні. Зірка на другому фото вже просто стояла, показуючи себе.

Фото "порвали" шанувальників, які написали масу приємного.

Нагадавши, Кайлі Дженнер в образі спокусливої морячки осідлала величезний якір

А ще Politeka писала, що волога Кайлі Дженнер в безсоромному бікіні блиснула засмаглим бюстом

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер захопила пружними "персиками" у вузькому ТОПі