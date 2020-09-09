Известная модель Кайли Дженнер показала себя на отдыхе

На фото Кайли позировала в разноцветном купальнике на веревочках. Красотка сидела, а на фоне можно увидеть море. Возможно, звезда находилась на яхте или просто берегу моря. Волосы у Дженнер были распущены, а сама красавица закрыла глаза от удовольствия. На фото можно легко оценить загар звезды, ведь тело практически ничем не было прикрыто. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Я уже скучаю по лету и развлечениям", - написано под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У меня есть несколько фактов о вас, знаете что)", "Ок, дорогая, хорошо", "Так жарко и соблазнительно", "Я положил эту картинку на одеяло", "Вкусная", "Вы действительно великолепны", "Я твое лето", "Боже мой, стоп", "Я люблю тебя, Кайли Дженнер", "Привет, милый котик", моя любовь", "Замечательный красивый топ".

Сообщалось, что известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила красотой вместе со своей старшей сестрой, Кортни Кардашьян.

В одной из групп, созданных поклонниками, разместили архивные фото звезды, на которых она блистает в жарких позах и нарядах.

Так, на одном фото Дженнер позировала в телесном боди с большими вырезами, которые оголили ее знаменитую пятую точку.

Напомним, Кайли Дженнер выставила сочные объемы из огромного выреза

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