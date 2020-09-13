Зірка вразила видами на свою точену фігуру

Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, вразила вигинами в красивій сукні

Зірка інтернету показала в Instagram кадри, як проводилася її чергова зйомка, повідомляє Politeka.net. Цього разу модель знімалася в кабріолеті, і вона: "Ух, як заводить".

Олена була в довгій червоній сукні на голе тіло, що можна помітити по виразним пікантним деталям. Червона тканина красиво обтягнула розкішну фуру знаменитості - великі груди, тонку талію і красиві стегна.

Модель всіляко вигиналася стоячи на кріслі авто. Волосся зірки було розпущеним, а на обличчі ніби зовсім не було макіяжу, виділялися лише темні брови.

На одному з кадрів Омович повернулася спиною, злегка вигнувшись. На хребті зірки можна помітити довге татуювання у вигляді напису.

"Дуже гарний ролик знімаємо", - підписала сторіз зірка.

Оскільки в сторіз немає можливості відкрито коментувати пости, можливо, модель обсипали компліментами в особистому листуванні.

Нагадаємо, Олена Омович постала в прозорій чорній білизні, яка практично не приховала її апетитні форми. На ногах у дівчини можна помітити екстравагантне поєднання шорт і штанів, пов'язаних підв'язками.

Зірка позувала на балконі, сівши на стілець і спокусливо закинувши руки за голову. При цьому вона натягнула свої труси.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович постала в мокрому червоному бікіні, з-під якого проглядалося найінтимніше.

Маленька смужка тканини натягнулася на грудях шостого розміру і навряд чи щось прикривала. Видно як з грудей стікали краплі води.

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