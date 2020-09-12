Всесвітньо відома модель Емілі Ратаковски розбурхала образом в бордовому бікіні зі зміїним принтом

Емілі продовжує хвилювати фанатів своїми постами, які піддаються бурхливому обговоренню в мережі. Справа в тому, що струнка супермодель, яка бере участь в найвідоміших показах мод, виступає за природність, тому не любить багато займатися в спортзалі і навіть грішить фаст-фудом вечорами. При цьому всім виглядає Ратаковскі чудово, а її фігурі заздрять мільйони жінок.

На одному зі своїх фото в Instagram Емілі знову це довела. Позуючи в бордовому бікіні зі зміінвм принтом, дівчина виглядала відмінно і підтягнута фігура тому підтвердження. Бронзова шкіра без вад відразу привернула увагу шанувальників. Як зазначає сама Емілі, вона просто обожнюють сауну і спеціальний масаж. Відвідуючи салони щотижня, дівчина розслабляється і допомагає шкірі очиститися.

Шанувальники були здивовані тому, як апетитно виглядає фігура моделі при її насиченому способі життя:

"Гарячі форми", "це ідеальна фігура, вам дуже пощастило👅 🍆», «виглядає красиво», «Це гарячий костюм, «" прекрасний образ для солодкої дівчинки», «чому так ідеально, це реально крутий образ» «витончений вигляд, Емілі, продовжуй😙», «привіт, Дитинко, я люблю тебе, я не знаю, ти так Ян 💘❤️🌹👄👄👄», «Ну як так можна?", "Ну кайф і все", - пишуть користувачі.

До цього засмагла Емілі показала зайве, піднявши світлу майку. При цьому перед дзеркалом Ратаковскі позувала лише в білосніжній простій білизні.

Злегка сплутані і розпущене волосся надали дівчата милого і затишного вигляду. Однак головною родзинкою кадру стала талія і прес знаменитості, адже Емілі виглядала приголомшливо струнко і ефектно. Без годинних навантажень в спортзалі і простому харчуванні, вона все одно виглядає дуже мініатюрною.

Також Емілі вміє навіть простий домашній образ зробити стильним, а головне – спокусливим. Що і довела модель кілька годин тому, опублікувавши Гарячий знімок у своєму блозі Instagram.

Вона лежить на ліжку в тісній майці кавового відтінку з глибоким декольте, який ледь стримує пишні форми 28-річної красуні.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.