Всемирно известная модель Эмили Ратаковски взбудоражила образом в бордовом бикини со змеиным принтом

Эмили продолжает волновать фанатов своими постами, которые поддаются бурному обсуждению в сети. Дело в том, что стройная супермодель, принимающая участие в самых известных показах мод, выступает за естественность, поэтому не любит много заниматься в спортзале и даже грешит фаст-фудом по вечерам. При этом всем выглядит Ратаковски замечательно, а ее фигуре завидуют миллионы женщин.

На одном из своих фото в Инстаграм Эмили снова это доказала. Позируя в бордовом бикини со змеинвм принтом, девушка выглядела отлично и подтянута фигура тому подтверждение. Бронзовая кожа без изъянов сразу привлекла внимание поклонников. Как отмечает сама Эмили, она просто обожат сауну и специальный массаж. Посещая салоны каждую неделю, девушка расслабляется и помогает коже очиститься.

Поклонники были удивлены тому, как аппетитно выглядит фигура модели при ее насыщенном образе жизни:

«Горячие формы», «Это идеальная фигура, вам очень повезло👅🍆», «выглядит красиво, как же хороша..», «Это горячий костюм,» «Прекрасный образ для сладкой девочки», «почему так идеально, это реально крутой образ» «Изящный вид, Эмили, продолжай😙», «Привет, детка, я люблю тебя, я не знаю, ты так ян 💘❤️🌹👄👄👄», «Ну как так можно?», «Ну кайф и все», - пишут пользователи.

До этого загорелая Эмили показала лишнее, приподняв светлую майку. При этом перед зеркалом Ратаковски позировала лишь в белоснежном простом белье.

Слегка спутанные и распущенные волосы придали девушки милого и уютного вида. Однако главной изюминкой кадра стала талия и пресс знаменитости, ведь Эмили выглядела потрясающе стройно и эффектно. Без часовых нагрузок в спортзале и простом питании, она все равно выглядит очень миниатюрной.

Также Эмили умеет даже простой домашний образ сделать стильным, а главное – соблазнительным. Что и доказала модель несколько часов назад, опубликовав горячий снимок в своем блоге Instagram.

Она лежит на кровати в тесной майке кофейного оттенка с глубоким декольте, который едва сдерживает пышные формы 28-летней красавицы.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.