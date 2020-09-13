Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл показала свою витончену фігуру в досить сміливому образі

Зірка розмістила у своєму Instagram гаряче чорно-біле фото, повідомляє Politeka.net.

Келлі позувала спиною до камери, знімаючи футболку на вулиці. Під одягом не виявилося нижньої білизни, про що свідчить гола рівна спинка.

"Розпусниця" злегка вигнулася, при цьому її сідниці трохи виставилися в камеру. Модель натягнула на себе крихітні мереживні трусики. Завдяки формі бікіні, можна було вдосталь намилуватися красивими пружними сідницями знаменитості.

Варто відзначити, що волосся Келлі було хвилястим і вологими, мабуть, після купання.

"На вихідні", - написала зірка.

За дев'ять годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі добре оцінили настільки спекотне фото. Люди писали компліменти не тільки роботі фотографа, а й чудовій фігурі Келлі.

Нагадаємо, Келлі Гейл вибрала чорний купальник з пікантним вирізом посередині ліфчика. Тонка тканина верху купальника обтягнула шикарні груди, а бретельки сильно натягнулися на плечах.

Зазначений розріз надавав образу сміливості, адже груди ледь не вистрибували з нього. Також не можна не помітити шикарний прес і стрункі ніжки.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл одягла міні-бікіні, яке, можна сказати, збільшило невеликі груди. Ліфчик обтягнув принади і, складалося враження, здавив. Форми піднялися і напружилися.

Тонкі лінії тканини обплели струнку фігуру і надали пікантності чарівному образу.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.