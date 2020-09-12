29-річна бразильська модель і двічі володарка титулу " Міс Бум-Бум", Сьюзі Кортес, показала пікантний образ

Як передає Politeka.net знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кортес не втомлюється радувати і порушувати своїх шанувальників гарячими знімками. Здавалося б, вони вже звикли вже до всіх витівок своєї улюблениці, але на цей раз Сьюзі здивувала навіть найвідданіших фанатів.

Бразильська модель вирішила поділитися знімком, який вже майже перейшов межі пристойності. На кадрі вона позувала повністю оголеною, а найцікавіше місце вона вирішила прикрити "заборонений плодом", який, на жаль, тільки й побачили її шанувальники.

Крім того, вони не змогли оцінити цей кадр у коментарях, оскільки Сьюзі опублікувала його у своїх сторіс.

Відзначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими в 2015 році.

Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортез зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.

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