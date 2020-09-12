29-летняя бразильская модель и дважды обладательница титула "Мисс Бум-Бум", Сьюзи Кортес, показала пикантный образ

Как передает Politeka.net снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Кортес не устает радовать и возбуждать своих поклонников горячими снимками. Казалось бы, они уже привыкли уже ко всем выходкам своей любимицы, но на этот раз Сьюзи удивила даже самых преданных фанатов.

Бразильская модель решила поделиться снимком, который уже почти перешел границы приличия. На кадре она позировала полностью обнаженной, а самое интересное место она решила прикрыть "запретный плодом", который, к сожалению, только и увидели ее поклонники.

Кроме того, они не смогли оценить этот кадр в комментариях, поскольку Сьюзи опубликовала его в своих сторис.

Отметим, что титул «Мисс бум-бум» ей достался уже во второй раз: ранее ее ягодицы признавались лучшими в 2015 году.

Известно, что по условиям конкурса, женщинам нельзя пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц. Так что Кортез обязана своими шикарными формами лишь матушке природе.

Напомнить, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалость перед камерой.

Как писала Politeka, что хозяйка самых красивых ягодиц потеряла тончайшие трусики между аппетитными "булочками".

Также Politeka сообщала, что хозяйка легендарных ягодиц поразила развратным видом в "Невидимой" белье.