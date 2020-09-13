Відома модель Белла Хадід продемонструвала розкішну фігуру в яскравому образі
Зірка опублікувала яскраві фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Белла обтягнула свої шикарні стегна і груди облягаючим матеріалом.
На зірці футболка бірюзового кольору, яка підкреслила невеликі принади гарної форми.
Свої розкішні стегна знаменитість виділила лосинами різних кольорів.
Тканина обтягнула красиву фігуру, підкресливши всі достоїнства.
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Модель взула легкі босоніжки, які стали відмінним доповненням до такого затятого образу.
Зірка зробила високий хвіст, завдяки якому можна було побачити великі сережки у вухах.
Легкий макіяж чудово виглядав на ідеальному обличчі Белли.
Зірка всіляко згиналася, присідала навпочіпки, таким чином модель демонструвала струнку фігуру в найвигідніших ракурсах.
"Проведи пальцем, щоб посміхнутися. Шалено люблю вас @priscillaono @yusefhairnyc", - написала зірка.
За п'ять годин пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали, що посмішка зірки підкорить будь-кого.
"Неземна краса", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Белла Хадід у леопардовій білизні повеселилася на кухні. Дівчина виглядала просто і несподівано по-домашньому. І хоча Хадід вважає за краще вдома показувати себе без макіяжу і укладок, робить вона це в соціальних мережах далеко не так часто.
Раніше ми писали, що Белла Хадід постала на вулиці без білизни.
Красуня була в короткому білому топі, під яким не було ліфчика. Груди випирала з-під тканини і виглядали дуже спокусливо.
Крім того, коротка довжина топа дозволила помилуватися стрункою талією зірки і її плоским животиком.
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