Зірка знає, як показати свої достоїнства

Відома модель Белла Хадід продемонструвала розкішну фігуру в яскравому образі

Зірка опублікувала яскраві фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Белла обтягнула свої шикарні стегна і груди облягаючим матеріалом.

На зірці футболка бірюзового кольору, яка підкреслила невеликі принади гарної форми.

Свої розкішні стегна знаменитість виділила лосинами різних кольорів.

Тканина обтягнула красиву фігуру, підкресливши всі достоїнства.

Модель взула легкі босоніжки, які стали відмінним доповненням до такого затятого образу.

Зірка зробила високий хвіст, завдяки якому можна було побачити великі сережки у вухах.

Легкий макіяж чудово виглядав на ідеальному обличчі Белли.

Зірка всіляко згиналася, присідала навпочіпки, таким чином модель демонструвала струнку фігуру в найвигідніших ракурсах.

"Проведи пальцем, щоб посміхнутися. Шалено люблю вас @priscillaono @yusefhairnyc", - написала зірка.

За п'ять годин пост зібрав понад 500 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі відзначали, що посмішка зірки підкорить будь-кого.

"Неземна краса", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід у леопардовій білизні повеселилася на кухні. Дівчина виглядала просто і несподівано по-домашньому. І хоча Хадід вважає за краще вдома показувати себе без макіяжу і укладок, робить вона це в соціальних мережах далеко не так часто.

Раніше ми писали, що Белла Хадід постала на вулиці без білизни.

Красуня була в короткому білому топі, під яким не було ліфчика. Груди випирала з-під тканини і виглядали дуже спокусливо.

Крім того, коротка довжина топа дозволила помилуватися стрункою талією зірки і її плоским животиком.

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