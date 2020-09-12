Вокалістка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показалася в новому вбранні і викликала фурор

Як передає Politeka.net , яскравим чином знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому знімку Адамчук з'явилася в сукні молочного кольору, яке ідеально підкреслило її карколомну фігуру. Яскравий макіяж і зачіска лише підкреслили її натуральну красу.



Шанувальники були просто в захваті від привабливості артистки, і не скупилися на позитивні коментарі під її знімком.

"Сяєш", "краса", "просто слів немає", "Чарівна", - писали шанувальники зірки "Кварталу" під знімком.

Варто відзначити, що свої образом Марта зачарувала навіть зірку українського шоу-бізнесу співачку Солоху.

"Яка краса", - не втрималася від схвального коментаря артистка.

Раніше артистка опублікувала знімок у своєму мікроблозі, на якому постала в темно-зеленому халатику. Марта накинула його на голе тіло, спокусивши смужкою білого тіла, а червона помада і кілька витончених прикрас доповнили розкішний спосіб.

Нагадавши, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом в короткому топіку.

Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте.

Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з "Квартал 95 «блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці:»яка красива".