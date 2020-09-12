Вокалістка студії "Квартал 95" Марта Адамчук показалася в новому вбранні і викликала фурор
На опублікованому знімку Адамчук з'явилася в сукні молочного кольору, яке ідеально підкреслило її карколомну фігуру. Яскравий макіяж і зачіска лише підкреслили її натуральну красу.
Шанувальники були просто в захваті від привабливості артистки, і не скупилися на позитивні коментарі під її знімком.
"Сяєш", "краса", "просто слів немає", "Чарівна", - писали шанувальники зірки "Кварталу" під знімком.
Розлючена Оля Полякова пішла в атаку після зриву концерту: "Я обіцяю..."
Тарифи на газ різко зміняться, залишилося менше тижня: "З 15 вересня..."
Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"
Пишногруда "наречена" Харламова в строгому костюмі вивалила свої принади напоказ: "Яка лисинка»
Варто відзначити, що свої образом Марта зачарувала навіть зірку українського шоу-бізнесу співачку Солоху.
"Яка краса", - не втрималася від схвального коментаря артистка.
Раніше артистка опублікувала знімок у своєму мікроблозі, на якому постала в темно-зеленому халатику. Марта накинула його на голе тіло, спокусивши смужкою білого тіла, а червона помада і кілька витончених прикрас доповнили розкішний спосіб.
Нагадавши, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом в короткому топіку.
Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте.
Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з "Квартал 95 «блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці:»яка красива".