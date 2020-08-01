Звезда «Женского квартала»и певица Марта Адамчук поделилась с поклонниками фото в очень стильном образе

На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черном кроп-топе и светлых брюках. Жакет от костюма девушка повесила на спинку кресла, передает Politeka.net.

Одну руку Марта положила на талию, другую же завела за голову. Образ дополняет идеальный макияж, который придает и без того изысканным чертам лица Марты особую аристократичность.

Волосы Адамчук собрала в хвост.

«Богатство цвета в черно-белых снимках. Обожаю 🖤🤍!», – подписала снимок артистка.

«Восхитительная! Бог создал тебя с терпением)))», «🌞🌹😘😘», – пишут поклонники.

Ранее мы писали о том, что Адамчук рассказала о новом выпуске «Женского квартала», и похвасталась ярким образом.

Она призналась, что без зрителей запись концерта проходит совсем по-другому.

«Наконец пошел дождь) Надеюсь, его свежесть придаст нам сил, чтобы снять наш самый длинный концерт. Без зрителей атмосфера совсем другая, но мы do our best», - написала она.

Также Марта Адамчук показала яркое селфи с макияжем и кудрявой укладкой. Акцент сделала на глаза. Образ дополняют сережки с камнями. Артистка запечатлена в черном топе на тонких бретельках.

Как известно, Адамчук закончила магистратуру эстрадного вокала в Киевском университете культуры и искусств. До появления в знаменитом женском шоу ее можно было увидеть в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke.

Девушка является одной из самых ярких и харизматичных артисток, а также пробует себя как сольная певица и фотограф.

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