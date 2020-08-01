Звезда «Женского квартала»и певица Марта Адамчук поделилась с поклонниками фото в очень стильном образе
На своей странице в социальной сети Инстаграм 34-летняя звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором предстала в черном кроп-топе и светлых брюках. Жакет от костюма девушка повесила на спинку кресла, передает Politeka.net.
Одну руку Марта положила на талию, другую же завела за голову. Образ дополняет идеальный макияж, который придает и без того изысканным чертам лица Марты особую аристократичность.
Волосы Адамчук собрала в хвост.
Асмус показала, как развлекается по ночам в ванной: "Ждем Текст 2"
Кароль без лифчика показала себя в чувственном образе нимфы: "Незаконно красивая!"
Русская Кардашьян похвасталась "испеченными пончиками", перемазавшись маслом: "Какая малышка...."
Сын Пугачевой и Галкина решился на вопрос, который волнует многих: «Папа, отвечай, почему…»
«Богатство цвета в черно-белых снимках. Обожаю 🖤🤍!», – подписала снимок артистка.
«Восхитительная! Бог создал тебя с терпением)))», «🌞🌹😘😘», – пишут поклонники.
Ранее мы писали о том, что Адамчук рассказала о новом выпуске «Женского квартала», и похвасталась ярким образом.
Она призналась, что без зрителей запись концерта проходит совсем по-другому.
«Наконец пошел дождь) Надеюсь, его свежесть придаст нам сил, чтобы снять наш самый длинный концерт. Без зрителей атмосфера совсем другая, но мы do our best», - написала она.
Также Марта Адамчук показала яркое селфи с макияжем и кудрявой укладкой. Акцент сделала на глаза. Образ дополняют сережки с камнями. Артистка запечатлена в черном топе на тонких бретельках.
Как известно, Адамчук закончила магистратуру эстрадного вокала в Киевском университете культуры и искусств. До появления в знаменитом женском шоу ее можно было увидеть в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор», саундтреки к фильму Алексея Залевского «Z Joke.
Девушка является одной из самых ярких и харизматичных артисток, а также пробует себя как сольная певица и фотограф.
Напомним, жгучая брюнетка из «Квартал 95» смело оголила самый рельефный кусочек: «Глаз не оторвать!»
Как сообщала Politeka, брюнетка из "Квартал 95" ошеломила чувственным образом без белья: "очаровывает взглядом".
Также Politeka писала, что шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом: топ самых жарких фото.