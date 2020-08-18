Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном образе

На фото Кекелия показалась в желтом полупрозрачном платье. Звезда сделала стильную укладку волос, а образ дополнила стильными серьгами и поясом на талии. Вера была в босоножках и закрыла глаза от удовольствия. На втором снимке актриса уже соблазнительно выгнулась и демонстрировала себя в идеальном свете. На фоне можно увидеть мужчину за белым роялем. Молодой человек сидел на стуле в строгом костюме черно-белого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии под фотографиями и не смогли засыпать комплиментами, как и лайками, но так и хочется сказать: "Лучшая, неотразима".

Сообщалось, что певица из студии "Квартал 95" Вера Кекелия удивила смелым образом в откровенном костюме.

Красотка примерила образ модного испанского тореадора, о чем рассказала в описании. Она нарядилась в черное боди, которое выгодно подчеркнуло бюст певицы и обнажило упругие бедра.

Мы писали, что украинские певицы и актрисы из "Квартал 95" Марта Адамчук и Вера Кекелия соблазнили публику одним фото.

Девушки расположились напротив панорамного вида на город. Марта предстала в длинном красном платье, которое идеально подчеркнуло ее стройное телосложения, заинтриговав пленительными изгибами.

Напомним, звезда "Квартал 95" отказалась от лифчика ради нового пикантного образа

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