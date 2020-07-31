Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила фигурой в пикантном образе

Известная артистка «Женского Квартала» поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

В нем Адамчук рассказала о том, что еще в марте этого года должна была от имени нашей страны отправиться в Казахстан для того, чтобы поздравить местный город Шымкент с получением статуса культурной столицы СНГ в 2020 году.

«За неделю до поездки объявили карантин. Людям летать запретили, но у музыки отобрать такую возможность просто невозможно)) Поэтому теперь мои песни будут звучать в Казахстане и я невероятно счастлива по этому поводу!», - написала артистка.

Свой пост она сопроводила новыми фото. На них Адамчук позирует в нежном костюме персикового цвета. При этом, когда звезда решила расстегнуть пиджак, под ним не оказалось ничего кроме черного лифчика. Фигура артистки на этих фото выглядит по-настоящему впечатляющей.

Поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Невероятная», «Какая красивая», «Молодец! Вдохновения на свежее творчество!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Адамчук рассказала о новой выпуске «Женского квартала», и похвасталась ярким образом.

Она призналась, что без зрителей запись концерта проходит совсем по-другому.

«Наконец пошел дождь) Надеюсь, его свежесть придаст нам сил, чтобы снять наш самый длинный концерт без зрителей атмосфера совсем другая, но мы do our best», - написала она.

Также Марта Адамчук показала яркое селфи с макияжем и кудрявой укладкой. Акцент сделал на глаза. Образ дополняют сережки с камнями. Артистка запечатлена в черном топе на тонких бретельках.

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