Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував знімком з після прийняття водних процедур

Як передає Politeka.net, фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Кожен раз перед сценою приймаю купіль", - повідомив актор у підписі до знімка.

На підтвердження своїх слів, Ткач з'явився на кадрі в халаті і рушником замотаним на голові, чим знатно повеселив своїх шанувальників.

"Юрчик густим волоссям обзавівся", "Самий, чарівний і привабливий артист!!", "Аладдін вже не той", " О.... Та Ви батенька просто мачо", "Схожий на домогосподарку", " Полотенечко на голові щоб волоссячко росли?) ", "Ні, ну очей не відірвати))) який же ти гармонійний пироженко)) дивишся, посміхаєшся і життя налагоджується! Людина позитив людина оркестр)", - писали в коментарях під знімком артиста.

Варто відзначити, що Ткач досить часто публікує кумедні фото в соцмережах

Раніше актор потішив кадром з "вогнем" з вух, при цьому з серйозним виразом обличчя. Гуморист озброївся необхідним "інвентарем", причепивши його до голови, і подивився в камеру.

"Не суньте петарди у вуха", - підписав кадр"кварталівець".

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачом в гримерці, вид вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.