Російський співак Микола Басков поділився спільним знімком з Ані Лорак

Як передає Politeka.net, відповідний знімок з'явився в Instagram артиста.



"Дві зірки-дві світлих повісті, у своїй любові, як у невагомості. Два голоси серед мовчання, в небесному храмі зірок вінчання... з Ані Лорак", - процитував він рядки пісні Алли Пугачової і Володимира Кузьміна у підписі до посту.

На кадрі Лорак мило притулилася до Баскова і, судячи з їх виразу обличчя, обидва були задоволені зробленим знімком.

Артисти разом виглядали дуже гармонійно, що і помітили шанувальники Миколи в коментарях.

"Ви пара?", "Красива пара!", "Які ви красиві", "раніше Кароліна була жива красуня, а тепер, як всі", "Красива і талановита парочка, вони створені один для одного, щастя і благополуччя!!!", "О, так може все-таки так???",- писали під постом співака.







Раніше ми розповідали, як Микола Басков поповнив ряди любителів домашніх тварин в кінці липня. Співак придбав висловухого кошеня породи скоттиш-фолд смугастого забарвлення.

Ім'я кошеняті придумав не він. Як зізнався 43-річний Басков в коментарях, «вже купив з таким».

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