Николай Басков растрогал сеть своим маленьким другом

Фотографию артист разместил у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, в семье Баскова пополнение. Совсем недавно певец приобрел маленького полосатого вислоухого котенка и с тех пор радости его нет предела.

В микроблоге артист уже не раз выкладывал своего питомца. На этот раз

Басков попозировал с котёнком на руках.

«Привыкаем к друг другу )))🤣», - коротко подписал фотографию певец.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо умилительного фото и отреагировали различными комментариями. Обратим внимание, что среди тех, кто лайкнул фотоснимок была российская певица Алла Пугачева.

«Привыкай))) вы так похожи))», «Все самое прекрасное что есть в инстаграме сразу в одном кадре 😁❤️ Я ждала этого фото 😻😻😻», «Такое чудное создание, все будет хорошо!», «Лапочки такие😍😍❤️ очень мило ❤️», «Красотуля какая! 👍👍👍 💕 Что же это за порода?», «Прям копия друг друга», «Солнышки такие😍❤️ очень милое и красивое фото❤️❤️❤️», «А почему взгляд то такой грустный????»,

«Кисюля прелесть 😼😻😸😘и даже похожа на хозяина 👍👍💖»- пишут в сети.

Напомним, что Басков изменился до неузнаваемости и ошарашил выходкой из-за водки: "Все время от скуки...".

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