Популярный российский исполнитель Николай Басков огорошил поклонников постельными кадрами с незнакомкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, сперва Басков позирует в постели с незнакомкой, рассказывая о том, что он подает на развод и разрывает брачный контракт. На других кадрах Басков уже с другими девочками позирует на камеру. Они меняют друг друга, пока сам певец позирует в ярком костюме.

«Да ты бабник! Желаю тебе огромной любви на всю жизнь!», «Это вызывает восторг! Отличный вид», «как двигаются, космос», «Удивительное рядом!😱🔥🤪 Стоило заезжать?», «краш моего детства», «классно», «супер», «это классно», — пишут его поклонники.

До этого мы рассказывали, что российский певец Николай Басков произвел настоящий фурор в сети.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото, которое вызвало очень бурную реакцию.

Николай Басков анонсировал выход нового клипа. Для этого певец опубликовал снимок в ярком образе. Басков позирует в красном костюме, сидя на Rolls-Royce.

Отметим, внешний вид певца собрал множество комплиментов.

Не устоял даже экс-возлюбленный Наташи Королевой - Игорь Николаев. Он поставил публикации Баскова «лайк».

Напомним, что сильно исхудавшего Николая Баскова атаковали после грустного признания: "Кольчик совсем...".

Как сообщала Politeka, подвыпивший Басков ошарашил кадрами без зубов, сеть кипит: «Ну зачем такое снимать?».

Также Politeka писала, что появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».