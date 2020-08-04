Известный российский певец Николай Басков впечатлил «загадочным» видом на новом фото

Популярный артист поделился новым снимком со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На селфи Басков позирует на фоне столика в каком-то ресторане или кафе. Артист пристально смотрит в камеру, слегка прищурив глаза, в которые светит солнце. На нем вызывающий ярко-красный пиджак и белая футболка.

Образ Баскова идеально дополняет стильная прическа с начесом и аккуратной укладкой.

«Яркий и Загадочный», - подписал собственное фото певец, сопроводив подпись смеющимся до слез смайликом.

Поклонники артиста не могли пройти мимо такого снимка и тут же принялись его обсуждать. При этом в комментариях отметились и многие звезды, в том числе Игорь Крутой, Алсу и другие. Некоторым поклонникам показалось, что певец на фото выглядит непохожим на себя. Они предположили, что он что-то сделал с лицом.

«Николай Дикаприо», «И что-то задумавший», «Чёт слишком красивый», «Нереально красивый», «Невозможно не влюбиться», «Вы стали Кен( никакой человечности. Верните свою внешность», «Коля, Красотун, глаз не оторвать!!! Шикарный!!! Так держать!», «Красавец зеленоглазый!», «Натуральный блондин», «Николай какой же брутальный мужчина и взгляд у вас такой притягательный», - пишут люди.

Напомним, похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».

Как сообщала Politeka, у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Также Politeka писала, что Басков похвастался пополнением и показал свою малютку: «Теперь вдвойне счастливее».