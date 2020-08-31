Известный певец Николай Басков похвастался "пополнением" в своей семье

Откровенное заявление звезда сделала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь", передает Politeka.net.

По его словам, в его доме появилась женщина, которая ухаживает за его кошкой.

Басков признался, что с первого взгляда влюбился в шотландскую вислоухую кошку Шанель. Он потратил на питомца 100 тысяч рублей и сперва хотел подарить ее своей маме, но позже передумал.

Чтобы любимица всегда была под присмотром, он нашел для нее своеобразную няню. Помимо этого, женщина, которая буквально живет в его спальне из-за кошки, занимается уборкой в доме Николая Баскова.

Российский певец также пообещал, что когда любимица Шанель подрастет, он купит ей ошейник с бриллиантами и будет выходить с ней на публику.

Подытоживая, Николай Басков добавил, что забота о питомце готовит его к «новым открытиям в жизни».

Ранее мы рассказывали, как Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных в конце июля. Певец приобрел вислоухого котенка породы скоттиш-фолд полосатой расцветки.

Имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким».

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