Известный певец Николай Басков похвастался "пополнением" в своей семье
Откровенное заявление звезда сделала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь", передает Politeka.net.
По его словам, в его доме появилась женщина, которая ухаживает за его кошкой.
Басков признался, что с первого взгляда влюбился в шотландскую вислоухую кошку Шанель. Он потратил на питомца 100 тысяч рублей и сперва хотел подарить ее своей маме, но позже передумал.
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Чтобы любимица всегда была под присмотром, он нашел для нее своеобразную няню. Помимо этого, женщина, которая буквально живет в его спальне из-за кошки, занимается уборкой в доме Николая Баскова.
Российский певец также пообещал, что когда любимица Шанель подрастет, он купит ей ошейник с бриллиантами и будет выходить с ней на публику.
Подытоживая, Николай Басков добавил, что забота о питомце готовит его к «новым открытиям в жизни».
Ранее мы рассказывали, как Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных в конце июля. Певец приобрел вислоухого котенка породы скоттиш-фолд полосатой расцветки.
Имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким».
Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках
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