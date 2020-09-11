Зірка шоу "Квартал 95" Ірина Сопонару похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в зухвале міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, знаменитість вирішила взяти участь в популярному флешмобі: спершу красуня сідає на крісло, ефектно розставивши ноги. При цьому вона підкидає до верху туфлі, після чого слід різке перетворення.

На ньому Сопонару вже не в топі й міні-шортах, а зухвалій міні-сукні й вбранні з декольте. Доповнювали образ красива зачіска і макіяж. Шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Кайфово вийшло», «після» одного разу під Полтавою «дивитися на тебе в такому стилі й вигляді аж дико якось», «яка ж ти красива», «на це можна дивитися цілу годину», «красива»,-пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська артистка Ірина Сопонару, яка є зіркою «Кварталу 95», влаштувала пікантні танці на камеру.

Так, спершу красуня виконує просто запальний танець на кухні, проте в якийсь момент автор кадрів просить її бути більш розкутою.

"Ще більше? У тебе зараз екран трісне", - відповідає Сопонару.

Після цього красуня почала виконувати на камеру зовсім інший, більш пікантний танець. Однак Шанувальники не змогли що-небудь сказати, адже кадри Сопонару вирішила опублікувати у себе в Сторіс.

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