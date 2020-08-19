Украинская артистка Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», похвасталась фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Погоня за летом», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Сопонару позирует сидя в рубашке и топе с декольте. Благодаря тому, что красотка приспустила наряд, в кадр попало тату на интимном месте Сопонару. Небольшой рисунок размещен на груди красавицы.
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«Фантастическая», «огонь вид», «обожаю», «маленькое очарование», «красотка», «татуха возле груди», «роскошная красота», - пишут ее поклонники.
Популярная украинская артистка Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», устроила пикантные танцы на камеру.
Так, сперва красотка исполняет просто зажигательный танец на кухне, однако в какой-то момент автор кадров просит ее быть более раскованной.
«Еще больше? У тебя сейчас экран треснет», - отвечает Сопонару.
После этого красотка начала исполнять на камеру совершенно другой, более пикантный танец. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадры Сопонару решила опубликовать у себя в Сторис.
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