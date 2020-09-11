Звезда шоу «Квартал 95» Ирина Сопонару похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в дерзкое мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.

Так, знаменитость решила принять участие в популярном флешмобе: сперва красотка садится на кресло, эффектно расставив ноги. При этом она подбрасывает к верху туфли, после чего следует резкое преображение.

На нем Сопонару уже не в топе и мини-шортах, а дерзком мини-платье и наряде с декольте. Дополняли образ красивая прическа и макияж. Поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Кайфово получилось», «После «Однажды под Полтавой» смотреть на тебя в таком стиле и виде аж дико как-то», «какая же ты красивая», «на это можно смотреть целый час», «красивая», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская артистка Ирина Сопонару, которая является звездой «Квартала 95», устроила пикантные танцы на камеру.

Так, сперва красотка исполняет просто зажигательный танец на кухне, однако в какой-то момент автор кадров просит ее быть более раскованной.

«Еще больше? У тебя сейчас экран треснет», - отвечает Сопонару.

После этого красотка начала исполнять на камеру совершенно другой, более пикантный танец. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, ведь кадры Сопонару решила опубликовать у себя в Сторис.

Напомним, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте

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