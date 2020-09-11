Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася розкішною фігурою під час "ігрищ" з подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах видно нарізку з телешоу власного виробництва, в рамках яких вона спілкується з різними знаменитостями. В одному з епізодів Тодоренко разом з подругою хвалиться розкішною розтяжкою, задерши ногу практично до голови.

"Відразу видно, що є почуття стилю», «тягнемо, Регіна, тягнемо ніжку», «молоді мами можуть все», «Клас, ось це розтяжка, теж так хочу», «які красиві, відкриті, справжні жінки. Дивитися одне задоволення», «Регіна анти балерина. Я така ж дерев'яна. Ми Близнюки беремо харизмою і любов'ю до подорожей», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Регіна Тодоренко все ж повернеться в шоу «Орел і решка», яке вона вела кілька років.

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення телеканалу. Регіна стане ведучою програми " Орел і решка. Росія", а її співведучим стане російський шоумен Тимур Родрігез. Як відомо, зараз Родрігес знімається в шоу» Золото Геленджика", де його партнерами за програмою є Іван Охлобистін і Христина Асмус.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко: "Не має ніякого відношення".

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