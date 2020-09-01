Регина Тодоренко все же вернется в шоу «Орел и решка», которое она вела несколько лет

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения телеканала. Регина станет ведущей программы «Орел и решка. Россия», а ее соведущим станет российский шоумен Тимур Родригез. Как известно, сейчас Родригес снимается в шоу «Золото Геленджика», где его партнерами по программе являются Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Похоже, после окончания съемок на курорте, он приступит к съемкам в шоу о путешествиях.

Добавим, что недавно в сети разгорелся скандал вокруг шоу «Орел и решка». На данный момент проходят съемки шоу с участием Насти Ивлеевой и ее подруги Юли Коваль. В этот же момент Тодоренко сообщила своим фанатам, что готовит для них новый сезон шоу. Когда к Ивлеевой обратились с просьбой прояснить ситуацию, она в грубой форме заявила, что «не знает, в какую «решку» собралась Тодоренко». Ивлеева подчеркнула, что телеведущая не имеет отношения к телепередаче, в которой снимается она.

Новые сведения прояснили ситуацию. Ивлеева работает над шоу о путешествиях по всему миру, а Регина ограничится лишь Россией.

Добавим, что зрители позитивно отреагировали на новости о новом ведущем.

«Воооот это я понимаю крутой ведущий!», «Каплю Птушкина, каплю Беднякова - получается Родригез😃 ждём)», «Бедняков версия 2.0», «В этом сезоне будет интересней смотреть по России...Ивлеева с подругой изображают девочек 13 лет...и это уже всем надоело...», «Хорошая новость!! Только не Ивлеева со своей подругой», «Отрыли канешно, откопали», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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