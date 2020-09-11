Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась роскошной фигурой во время «игрищ» с подружкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах видно нарезку из телешоу собственного производства, в рамках которых она общается с разными знаменитостями. В одном из эпизодов Тодоренко вместе с подругой хвастается роскошной растяжкой, задрав ногу практически до головы.

«Сразу видно, что есть чувство стиля», «Тянем, Регина, тянем ножку», «Молодые мамы могут всё», «Класс, вот это растяжка, тоже так хочу», «Какие красивые, открытые, настоящие Женщины😍😍😍 смотреть одно удовольствие», «Регина анти балерина. Я такая же деревянная. Мы близнецы берём харизмой и любовью к путешествиям», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что Регина Тодоренко все же вернется в шоу «Орел и решка», которое она вела несколько лет.

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из сообщения телеканала. Регина станет ведущей программы «Орел и решка. Россия», а ее соведущим станет российский шоумен Тимур Родригез. Как известно, сейчас Родригес снимается в шоу «Золото Геленджика», где его партнерами по программе являются Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Напомним, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко: "Не имеет никакого отношения".

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