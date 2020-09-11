Бразильська модель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць в світі, похвалилася гордістю в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує спиною на камеру, поправляючи міні-бікіні. Після цього красуня виконує запальний танець, демонструючи розкішну фігуру.

«Мама мія», «дорогуша, це вже занадто», «вид заворожує», «у тебе неймовірне тіло», «форми вражають», « ти дуже красива. Бомба форми», «це вже просто непристойно», «вау, красуня – це виглядає чудово», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що з кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно абсолютно не боїться постати у відвертих нарядах перед численними користувачами мережі. Так вийшло і з черговим гарячим кадром. На цей раз зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, вимазавши їх в піску. Власне, видно на знімку тільки пишну п'яту точку Сьюзі, одягнену в яскраве бікіні.

Сонячні промені й умиротворене обличчя красуні-моделі вразили передплатників своєю жвавістю і релаксом.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.

Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними "булочками".

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