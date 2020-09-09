Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась роскошной фигурой в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном кадре Кортез позирует в практически невидимом белье, эффектно изогнувшись на камеру. Модель позирует на кровати, снимая себя в зеркало. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Мама мия», «роскошные изгибы», «вот это у тебя прелести – любой позавидует», «белиссимо», «это просто фантастика», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что с каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка совершенно не боится предстать в откровенных нарядах перед многочисленными пользователями сети. Так вышло и с очередным горячим кадром. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит на белом песке, выставив свои знаменитые формы на всеобщее обозрение, вымазав их в песке. Собственно, видно на снимке только пышную пятую точку Сьюзи, облаченную в яркое бикини.

Солнечные лучи и умиротворенное лицо красотки-модели поразили подписчиков своей живостью и релаксом.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалости перед камерой.

Как Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц потеряла тончайшие трусики между аппетитными "булочками".

Также Politeka сообщала, что хозяйка легендарных ягодиц поразила распутным видом в "невидимом" белье.