Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась гордостью в бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует спиной на камеру, поправляя мини-бикини. После этого красотка исполняет зажигательный танец, демонстрируя роскошную фигуру.

«Мама мия», «дорогуша, это уже слишком», «вид завораживает», «у тебя невероятное тело», «формы поражают», «ты очень красивая. Бомба формы», «это уже просто неприлично», «вау, красотка – это выглядит великолепно», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что с каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка совершенно не боится предстать в откровенных нарядах перед многочисленными пользователями сети. Так вышло и с очередным горячим кадром. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит на белом песке, выставив свои знаменитые формы на всеобщее обозрение, вымазав их в песке. Собственно, видно на снимке только пышную пятую точку Сьюзи, облаченную в яркое бикини.

Солнечные лучи и умиротворенное лицо красотки-модели поразили подписчиков своей живостью и релаксом.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без штанов устроила шалости перед камерой.

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