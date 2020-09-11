Українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", похвалилася красою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.
"В молодості", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кравченко позує з ефектного ракурсу, дивлячись прямо на камеру. При цьому дівчина посміхається, а образ красуні доповнює ланцюжок з хрестиком.
«Ви дуже красива», «Валюха супер в будь-якому віці», «душевна краса нікуди не дівається», «Краса!», «За весь цей час навіть не змінилася», « чудова актриса! Дуже красиві очі, і чарівна посмішка», «очі - дзеркало душі!», «богиня», «Ух ти нічого собі 👍 👍 👍 красуня», «красуня», - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", показала себе у свіжому образі та розповіла про щастя
На фото Тетяна здалася в сукні, під яким можна помітити білизну. Кравченко доповнила образ макіяжем, а у вухах можна помітити сережки. Волосся у зірки були прибрані назад, а сама актриса відвернула трохи погляд від камери.
"Найбільше в житті щастя - це впевненість в тому, що нас люблять, люблять за те, що ми такі, які ми є, або попри те, що ми такі, які ми є", - йдеться в повідомленні.
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