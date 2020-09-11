Украинская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале «Сваты», похвасталась красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«В молодости», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кравченко позирует с эффектного ракурса, смотря прямо на камеру. При этом девушка улыбается, а образ красотки дополняет цепочка с крестиком.

«Вы очень красивая», «Валюха супер в любом возрасте», «Душевная красота никуда не девается», «красота!», «За всё это время даже не изменилась», «Замечательная актриса! Очень красивые глаза, и обворожительная улыбка», «Глаза- зеркало души!», «богиня», «Ух ты ничего себе👍👍👍 красотка», «красавица», - пишут ее поклонники.

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На фото Татьяна показалась в платье, под которым можно заметить белье. Кравченко дополнила образ макияжем, а в ушах можно заметить серьги. Волосы у звезды были убраны назад, а сама актриса отвернула немного взгляд от камеры.

"Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть", - говорится в сообщении.

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