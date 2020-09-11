Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська розповіла про "таємного коханого", яким виявився відомий бізнесмен

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Днями це фото викликало багато питань, про те, що за чоловік поруч. Ховайте носові хустки, сердечка і няшки, це просто мій друг. Знайомтеся, беззмінний колумніст журналу L'officiel home, кінематографіст і бізнесмен Олег Рижов», - йдеться в повідомленні.

Також Могилевська розповіла про те, що бізнесмен запропонував їй спробувати цікавий досвід.

"Олег запропонував мені створення серії статей про те як на одні й ті ж гострі животрепетні теми дивляться чоловік, жінка, в ролі яких будемо ми з Олегом, а відповідні фахівці це оцінять і прокоментують. Теми любов, смерть, зрада, наркотики, секс та інші. Це може бути цікаво і повчально для всіх», - розповіла вона.

Як повідомлялося до цього, 45-річна українська співачка Наталія Могилевська закрутила роман з черговим красенем, який аж надто когось нагадує.

У мережі з'явилося спільне фото артистки з бізнесменом-мільйонером Олегом Рижовим. Знімок опублікований в Instagram журналу " Viva!".

Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.

Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.