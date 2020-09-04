"Давно пора подумать про семью"

45-летняя украинская певица Наталья Могилевская закрутила роман с очередным красавчиком, который уж больно кого-то напоминает

Как передает Politeka.net, в сети появилось совместное фото артистки с бизнесменом-миллионером Олегом Рыжовым. Снимок опубликован в Инстаграм журнала "Viva!".

В подписи отмечается, что Могилевская впервые вышла в свет с новым ухажером и что, мол, у них "все серьезно".

На фото Наталья в черном платье прильнула к высокому и статному блондину, стоявшему позади нее. При этом, судя по всему, они еще и держались за руки.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многим показалось, что Рыжов - копия актера Саймона Бейкера из сериала "Менталист", некоторые нашли у него общие черты с голливудским красавцем Хью Джекманом и даже с российской звездой Сергеем Безруковым.

"Так это ж менталист 😄🤣"

"Безруков?"

"Очень красивая пара, здорово!! Счастья!"

"Ой, дай Бог ей счастья уже наконец, настоящего женского счастья"

"👌вот он! Супер! Наконец-то! Он! Достойный! Ура!👍"

"Круто! Ещё и миллионер, вообще просто🔥"

"Ого как изменилась...белый цвет не её..."

"Насколько мне известно, он не свободен и у него все хорошо, но не с Могилевской"

"Похожи 😁"

"Какой мужчина вах, похож на Саймона Бейкера🔥Счастья Наталье!"

"Давно пора подумати про сім'ю і дітей вже стара тьотка😂"

Ранее мы сообщали, Могилевская в "хищном" наряде впечатлила фото с бывшим партнером по "Танцям з зірками" Владом Ямой.

На снимке хореограф позирует в стильной черной рубашке и брюках. В то же время Могилевская выбрала более броский образ. На ней роскошная блузка с леопардовым принтом, массивными оборками и пикантным декольте. Дополнили образ большие украшения на шее.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская вскружила голову пикантным видом в гримерке.

Также Politeka писала, что Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.