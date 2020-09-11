Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася формами під час "брудного" танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує в облягаючому рожевому платті, яке ледь не розривається від значних форм знаменитості. При цьому сама красуня виконує запальний тверк.

Уточнимо, що все це відбувається на борту човна, який в цей момент пропливає біля берега.

Після цього модель повертається, ефектно заглядаючи в кадр. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати про витівку кумира, оскільки кадрами красуня поділилася в Сторіс.

До цього ми розповідали, що модель Анастасія Квітко похвалилася формами у відвертому купальнику.

Дівчина була одягнена в розкішний купальник, який підкреслив її найсолодші місця. Спочатку красуня позувала задом, засвітивши свою неосяжну "п'яту точку" в стрінгах. Після вона повернулася передом до камери, підтримуючи великі груди й виставивши напоказ апетитні стегна.

За півдня відео зібрало майже 10 тисяч переглядів. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко виставила напоказ свої багатства в мікро-бікіні.

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті достоїнства:"цукерка".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко задала "жару «в тісному вбранні, гарячі кадри:»сама досконалість".