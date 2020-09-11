Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась формами во время «грязного» танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует в облегающем розовом платье, которое едва не разрывается от внушительных форм знаменитости. При этом сама красотка исполняет зажигательный тверк.

Уточним, что все это происходит на борту лодки, которая в этот момент проплывает около берега.

После этого модель поворачивается, эффектно заглядывая в кадр. Однако поклонники не могли что-либо сказать о выходке кумира, поскольку кадрами красотка поделилась в Сторис.

До этого мы рассказывали, что модель Анастасия Квитко похвасталась формами в откровенном купальнике.

Девушка была одета в роскошный купальник, который подчеркнул ее самые сладкие места. Сначала красотка позировала задом, засветив свою необъятную «пятую точку» в стрингах. После она повернулась передом к камере, поддерживая большую грудь и выставив напоказ аппетитные бедра.

За полдня видео собрало почти 10 тысяч просмотров. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

Напомним, что Анастасия Квитко выставила напоказ свои богатства в микро-бикини.

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».