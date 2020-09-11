Відома модель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret", показала себе і розповіла про поїздку

На фото красуня розвернулася спиною до камери і позувала в шортах і топі, а образ доповнила чобітьми і сумочкою. Жизель без сорому демонструвала ідеальні ніжки і п'яту точку. На другому фото вже зірка показала своє обличчя, яке було закрите маскою. На останньому кадрі Олівейра вже стояла трохи далі і показувалася на повний зріст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зробила ці фотографії в Нью-Йорку за тиждень до від'їзду", - написала Жизель.

Фанати поставили понад чотири тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасно"," Люблю це"," Хороша", «ці чобітки створені для» Стомпіна""," це прекрасно", " Ось це так!!! Ви дуже добре виглядаєте !!!! я люблю це !!!!". "Ці фотографії неймовірні, і Ти занадто Весела!", "Дуже і дуже красива", "Hermosa".

Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра вбралася в наряд без білизни, оголивши при цьому зайве.

"Бігати за дорученнями і виглядати мило", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Олівейра позує в темному вбранні з декольте, який ефектно демонструє її розкішні форми без білизни.

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