Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою в зухвалому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"П'ятнична прохолода хіба привід відмовитися від короткої сукні? Збираюся на концерт, а як плануєте провести вихідні ви?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Лобода позує в шкіряній міні-сукні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Шикарна», «вау», «не застудитеся», «красуня», «ох вже ці ніжки», «найкраща», «незвичайна», «красива яка», «маленьке чорне плаття завжди ДО РЕЧІ», «королева», "Лобода СЕРГІЇВНА, ви ідеальна", - пишуть вони.

До цього ми писали, що Світлана Лобода вразила шанувальників, показавши справжню красу в гримерці.

"Ми знову повернулися в графік і я просто кайфую від цього! Три концерти за тиждень, попереду зйомки великої реклами і нового кліпу, а головне - нові зустрічі з Вами!! Що ще артисту потрібно для щастя...» - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Лобода, Асмус, Лорак та інші зірки підкорили видом в прозорих мереживах: Безсоромні фото.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".