Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой в дерзком мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Пятничная прохлада разве повод отказаться от короткого платья?😜😜😜 Собираюсь на концерт, а как планируете провести выходные вы?» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Лобода позирует в кожаном мини-платье, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Шикарная», «вау», «Не простудитесь», «красотка», «ох уж эти ножки», «самая лучшая», «необыкновенная», «красивая какая», «маленькое чёрное платье всегда кстати», «королева», «Лобода Сергеевна, вы идеальна», - пишут они.

До этого мы писали, что Светлана Лобода поразила поклонников, показав настоящую красоту в гримерке.

«Мы снова вернулись в график и я просто кайфую от этого! Три концерта за неделю, впереди сьемки большой рекламы и нового клипа, а главное - новые встречи с Вами!! Что ещё артисту нужно для счастья...» - говорится в сообщении.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".