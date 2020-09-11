Українські чиновники вирішили розповісти про те, коли й скільки потрібно буде заплатити податку новому власнику нерухомість

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ДПС у Волинській області.

Так, у разі переходу права власності від одного власника до іншого, протягом календарного року податок нараховується для старого власника. Починаючи з першого січня по початок того місяця, коли припинилося право власності на вказаний об'єкт.

Для нового власника сума податку буде нараховуватися починаючи з місяця, в якому він придбав таке право.

Крім того, чиновники розповіли про те, що платники податків мають право на звернення з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання для проведення звірки даних щодо:

Об'єктів житлової / нежитлової нерухомості та їх частки, які перебувають у власності людини;

Розміру загально площі;

Права на використання пільги при сплаті податку;

Розміру податкової ставки;

Суми нарахованого податку.

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Так, все залежить від ступеня споріднення. Наприклад, нульовим податком обкладаються об'єкти спадщини, які були успадковані членами сім'ї першого і другого ступеня споріднення.

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