Украинские чиновники решили напомнить гражданам о том, как правильно и по закону получить наследство
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на главное управление ГНС в Харьковской области.
Так, все зависит от степени родства. К примеру, нулевым налогом облагаются объекты наследства, которые были унаследованы членами семьи первой и второй степени родства. А вот наследникам, которые не имеют отношения к первой и второй степени, придется заплатить доход по ставке от 5 до 18 процентов.
Гражданам-резидентам, которые получают наследство от гражданина-резидента, и не относятся при этом к членам семьи первой и второй степени родства, придется заплатить налог на доходы физических лиц по ставке 5% и военный сбор по ставке 1,5% от стоимости любого наследства.
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Объекты наследства, которые получают наследователи-нерезиденты от наследователя-резидента, облагаются налогом в размере 18% и военным сбором по ставке 1,5%.
До этого мы рассказывали, куда идут средства, которые собираются в рамках налога на недвижимость.
Данный госсбор осуществляется во многих странах. Известно, что налог на недвижимость должны оплачивать все ее владельцы каждый год.
В Украине деньги распределяются в местные бюджеты, а ставки устанавливают действующие там власти.
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