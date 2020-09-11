Популярна українська телеведуча Оля Фреймут похвалилася розкішною фігурою в сукні, яку вирішила ефектно приспустити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram

"Інша сторона Олі Фреймут", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Фреймут позує в сукні, яку вирішила ефектно приспустити на камеру, оголивши на камеру розкішні плечі і гарний макіяж. На інших знімках телеведуча стоїть в тій же сукні, демонструючи ідеальну фігуру.

Також був опублікований знімок, на якому Фреймут позує, ефектно відтягнувши сукню.

"Обожнюю це", "єс, ще одна порція фото просто клас", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Оля Фреймут виконала жаркий танець у вбранні в сітку і зухвалому міні.

"Мені дуже пощастило з партнером - @ilyapadzina ще й талановитий режисер-постановник, з таким терпінням і турботою підбирав «рухи, які підходять». Як на мене, вийшов мініатюрний мюзикл. Катерина Кухар подумала " що "пані трохи хильнула», тобто я, Катя, чесно-твереза, просто незграбна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Фреймут здалася в обнімку з молодим красенем, фото облетіло мережу: "Все на краще".

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